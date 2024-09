L' audace secondo atto di Demna e Balenciaga

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) PARIGI A Parigi la primavera e? appena iniziata., l’enigmatico direttore creativo di, sobbalza sulla sedia: e? in un luminoso showroom e sta esaminando un modello dall’aria trasandata e il mullet. Mancano solo due giorni allo show Inverno 2024 die? chiuso qui da ore per dare l’ultimo tocco ai look che sfileranno in passerella. Hai mai visto un documentario su una casa di moda? L’atmosfera di un monastero e? piu? vivace. Invece questo showroom, che si estende tra i soffitti a volta di un ex ospedale costruito nel diciassettesimo secolo, ricorda un pigiama party per adulti, con una colonna sonora techno a volume assordante. Seguendo l’esempio di, quasi tutti nella stanza indossano felpe con il cappuccio firmate.