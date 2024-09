Latina esplosione in un' azienda | un morto e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024)all’interno di un’di impiantistica a, la P.s.t. che si occupa di costruzioni metalliche e plastiche. L’incidente, che sarebbe stato causato da un serbatoio di gas, è avvenuto nella zona di via Nascosa e il boato è stato avvertito in diverse aree della città. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero una vittima e. Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118 e ad un'eliambulanza, è intevenuta anche la polizia della questura diper ricostruire l'accaduto, oltre ad alcune gazzelle dei carabinieri in loro supporto. Ha raggiunto il luogo dell'incidente anche il sindaco diMatilde Celentano.