La visita del sottosegretario Tullio Ferrante FI | Luci e ombre nell’istituto per minori di Nisida

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho volutore l’istituto penitenziario perdiper accendere i riflettori su una struttura che merita tutta l’attenzione delle istituzioni. Ho trovato una situazione complessa, fatta died, con criticità che vanno affrontate e risolte ma anche con molti aspetti positivi da consolidare e sui quali occorre investire. Serve il massimo impegno da parte dello Stato per valorizzare un istituto come quello diin grado di offrire ai ragazzi, che hanno smarrito la strada, l’occasione di riscattarsi e iniziare un nuovo percorso di vita”. Lo ha sottolineato il deputato di Forza Italia edi Stato al Mit,, a margine dellache ha effettuato all’Istituto Penale per i minorenni di(Napoli).