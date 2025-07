In piedi sull’acqua, con le gambe di legno immerse nel silenzio dei canali, i capanni da pesca sembrano piccoli miracoli sospesi tra cielo e terra. Una ragnatela di travi, lamiere e reti che si specchia nei riflessi placidi delle valli e dei fiumi romagnoli. Per molti sono solo costruzioni rustiche, per altri – soprattutto per chi è nato o ha vissuto tra Ravenna, Cervia, Cesenatico o Comacchio – sono luoghi dell’anima. L’assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna, insieme a tutto il Consiglio, ha annunciato un progetto per la valorizzazione dei capanni da pesca, con il duplice obiettivo di tutelarne la memoria e di inserirli in circuiti di turismo lento e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I capanni, un patrimonio da salvare. Pesca e natura, la grande bellezza