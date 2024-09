La prima campanella sul futuro Quando l’arte incontra la scienza Le matricole del liceo di Leonardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Undici studenti di cui 3 ragazze: sono loro le prime ’’ del neonatoSteam (Science, technology, Engineering, Arts, Mathematics), il percorso unico in Lombardia, realizzato al San Giuseppe Villoresi in collaborazione con Assolombarda. Pochi, ma coraggiosi i ragazzi che si avventurano in questo percorso quadriennale. "Mi interessa la connessione tra arte e materie scientifiche", spiega Cloe. Mentre Giorgio cercava una scuola "diversa", impostata sulle materie scientifiche, con potenziamento di inglese, come Federica che immagina una scuola con pensiero diverso che ti porta all’obiettivo attraverso strategie stimolanti. E così i piccoli ““ saranno messi da subito alla prova con commesse aziendali reali, proposte dagli imprenditori, da sviluppare in classe e in laboratorio, nelle settimane di “Action learning lab“.