Io e Lulù | la storia vera che ha ispirato il film con Channing Tatum

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Io e: lache hailconIl cane è il migliore amico dell’uomo, ed è stato più volte protagonista anche al cinema di celebria lui dedicati. Da titoli per famiglie come Belle & Sebastien ai classici Disney come Lilli & vagabondo, daid’autore come L’isola dei cani a pellicole più drammatiche come Attraverso i miei occhi, sono numerosi iche hanno dedicato agli amici a quattro zampe storie commoventi e ricche di emozioni, che non mancano mai di affascinare il grande pubblico. Uno degli ultimi titoli di questo filone è Io e(qui la recensione). Ilsegna l’esordio alla regia dell’attoree del suo partner produttivo Reid Carolin. I due hanno infatti collaborato per l’intera trilogia di Magic Mike e poi anche per ilSotto assedio – White House Down, La truffa dei Logan e 22 Jump Street.