Intervento salva frontalieri Viabilità verso il confine regolata da un semaforo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Due settimane dopo l’incidente mortale in cui ha perso la vita Marco Gazzada, il frontaliere 31enne travolto da un’auto alle 6.50 del 21 agosto scorso, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per rendere più sicura la Provinciale 20, nel tratto in cui è avvenuto lo scontro. Oltre al sindaco Federico Broggi e alla Provincia di Como, ha garantito la sua disponibilità anche Ferrovie Nord Milano Autoservizi che possiede un deposito di autobus in quel tratto di strada. "La società Fnma ha evidenziato la pericolosità della strada, soprattutto l’incrocio davanti alla loro rimessa - sottolinea il sindaco Federico Broggi - e ha dato ampia disponibilità per il coinvolgimento, anche economico, in un progetto che possa portare alla messa in sicurezza.