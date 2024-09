Gli innamorati pazzi su TikTok cantano Karol G ma non capiscono il brano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – La canzone diG 'Si antes te hubiera conocido' è diventata virale su. Moltiutilizzano ilper accompagnare contenuti social di coppia. Ma, in realtà, non è romantico. La cantante colombiana, infatti, racconta di un amore non corrisposto perché il ragazzo in questione è già fidanzato. "Qué hubiera sido? L'articolo GlisuG, ma nonilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.