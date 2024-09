Daje siamo con te Samantha De Grenet operata | l’amica famosa della tv con lei in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Deincon. Ad assisterla prima e dopo l’operazione nella nota clinica romanaPaideia, come mostrano le immagini condivise sui social, c’era anche lei oltre al marito. È finita in sala operatoria, nelle sapienti mani dell’ortopedico Stefano Lovati, specialista anche in chirurgia protesica e artroscopica, per un problema al menisco. Ma nonostante sia finita sotto i ferri non ha perso l’ironia e così ha improvvisato un teatrino con la collega che si finge un medico e “visita”distesa a letto poco prima dell’intervento. “Vita da Sole: io come l’allegro chirurgo, lei, un po’ meno allegra come mia paziente. La mia Sola preferita fa la revisione al menisco.eeeee Samy! Ti voglio bene”, la didascalia lasciata sotto il video. Leggi anche: “Ho detto no al Festival di Venezia”.