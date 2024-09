Che pasticcio alla Dante di Cerro Chiamati in dieci per una cattedra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il nuovo anno scolastico non è ancora cominciato, ma già si registrano disagi, soprattutto in merito all’assegnazione delle cattedre. Nella scuola secondaria di primo gradoAlighieri si è verificato un caso singolare: per unafissa sono stati convocati contemporaneamente ben 10 insegnanti. Questo episodio sembra essere dovuto a un malfunzionamento degli algoritmi utilizzati per l’assegnazione. Ogni insegnante era convinto di essere stato selezionato per il ruolo di titolare per un anno, anche se tutti erano supplenti, e si aspettavano di firmare il contratto e iniziare a lavorare subito. La situazione ha creato grande imbarazzo, soprattutto perché alcuni docenti erano arrivati da altre regioni.