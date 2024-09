Brandizzo il caposcorta sui social prima della strage | Condivideva un link da Facebook

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) «Cari italiani, ascoltatelo tutti e condividete, non servirà a nulla ma». Così cominciano di solito iche pubblicano bufale su. Antonio Massa,di Rfi, alle 23,45 del 30 agosto scorso sta cambiando il suo status su Whatsapp e condividendo quelsu. Esattamente 4 minuti dopo si consuma ladi. Cinque operaiSigifer finiscono travolti dal treno. Che in quel momento, ricorda oggi l’edizione torinese di Repubblica, viaggia «a 157 chilometri orari, ovvero circa 43,6 metri al secondo». «Il macchinista ha attivato il freno 135 metridell’impatto, e da quel momento sono passati solo 3 secondi», si legge nella relazione tecnica. Per arrestare la corsa sarebbero serviti «quasi 1300 metri: la manovra d’emergenza avrebbe dovuto iniziare moltocurva, quando il macchinista non poteva avere visibilità».