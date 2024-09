Balneari il governo chiude il caso d’accordo con l’Ue | cosa prevede il decreto approvato in Cdm

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C’è anche la norma suinelleggedal Consiglio dei ministri che introduce “disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Si tratta di una misura che, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha a monte “la collaborazione tra Roma e Bruxelles” che “ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione”. La questione, secondo un’indiscrezione dell’Adnkronos, prima del Cdm è stata al centro di un incontro tra il premier Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini.