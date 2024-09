Atletica cambia il podio di una gara olimpica dopo 12 anni | Tomashova squalificata per doping è il quinto caso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono passati dodicidalle Olimpiadi di Londra 2012, ma nella giornata odierna c’è stata l’ennesima revisione dell’ordine di arrivo di una delle gare più chiacchierate di quell’edizione dei Giochi: i 1500 metri femminili, condizionati da una lunga serie di squalifiche per positività al. Le turche Asli Cakir Alptekin (prima in 4:10.23) e Gamze Bulut (seconda in 4:10.40) erano state squalificate insieme alla bielorussa Natallia Kareiva (settima in 4:11.58) e alla russa Yekaterina Kostetskaya (nona in 4:12.90). La medaglia d’oro era così finita al collo di Maryam Yusuf Jamal dal Bahrain (originariamente terza in 4:10.74) e l’argento aveva preso la via della casa della russa Tatyana(inizialmente quarta in 4:10.