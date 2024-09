Arezzo tensioni alla Giostra del Saracino | ipotesi controlli antidoping e denunce penali

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sui figuranti del corteo storico delladel: questa è una delle misure ipotizzate dal sindaco di, Alessandro Ghinelli, in risposta agli scontri avvenuti durante la sfilata di domenica 1 settembre. I disordini sono scoppiati in seguito a provocazioni provenienti dal pubblico, che hanno coinvolto alcuni partecipantiparata. In una conferenza stampa, il sindaco ha espresso una ferma condanna degli episodi di violenza e ha annunciato l’intenzione di procedere legalmente contro chi ha rimosso le transenne posizionate per separare i quartieri di Porta Crucifera e Porta Sant’Andrea in via Mazzini. Su dieci transenne instte, solo tre erano ancora in loco, mentre le altre sono state spostate in un’area privata.