Vuelta 2024 tappa 17 | percorso favoriti e orari tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Lagos de Covadonga, 3 settembreemozionante la sedicesima della, ma anche con la brutta notizia del ritiro di Wout Van Aert, caduto in discesa e costretto al ritiro per una brutta botta al ginocchio. Continua la sfortuna del belga che era tornato in piena forma dopo la caduta invernale ed era in possesso della maglia verde. La vittoria è andata dunque a uno stoico Marc Soler che ha battuto nel finale l’azzurro Filippo Zana e il britannico Max Poole sui Laghi di Covadonga, ma è soprattutto dietro che si è accesa la bagarre con i ripetuti attacchi di Mas e Landa che hanno messo in difficoltà O’Connor. Ne ha approfittato Primoz Roglic, ora distanziato nella generale di soli 5” dall’australiano, mentre terzo è Mas a 1’25” e quarto Carapaz a 1’46”. La battaglia proseguirà nel weekend perché mercoledì ladovrebbe premiare i velocisti.