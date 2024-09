Vuelta 2024 pagelle sedicesima tappa | O’Connor perde ancora terreno ora Roglic è pronto al sorpasso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ultimo riposo è ormai alle spalle e allasi fa sul serio verso il traguardo finale di domenica e con una maglia rossa che pare pronta a cambiare possessore. Primoznon deve fare molto, mantiene il suo ritmo sull’arrivo in salita di Lagos de Covadonga e sfrutta un Benche va quasi subito in difficoltà,ndo altri 58? dal corridore sloveno. Ora l’aussie ha solamente 5? di margine da gestire e avrà bisogno di un mezzo miracolo nelle ultime tappe di questo fine settimana. A trionfare quest’oggi è stato Marc Soler, bravo a tentare un’altra volta la fuga e in grado poi di trovare l’attacco giusto nel finale. ORDINE DI ARRIVO CLASSIFICHE AGGIORNATE Soler: Voto 8.5 – Non ci sarebbe potuta essere una vittoria più meritata.