VIDEO Sinner-Paul 3-0 sintesi US Open | primi due set spettacolari

(Di martedì 3 settembre 2024) Missione compiuta per Jannik. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto l’americano Tommy(n.14 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1 e si è qualificato ai quarti di finale degli US2024. Il pusterese è così diventato l’unico giocatore quest’anno ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti i tornei del Grande Slam. Un dato che certifica la sua continuità di rendimento.non ha cominciato bene la partita contro lo statunitense.è partito forte, andando avanti di due break e sfruttando una versione di Jannik particolarmente fallosa. Sotto 4-1, l’azzurro ha trovato la forza mentale e tecnica per reagire, riuscendo a recuperare i due break di ritardo e regolando al tie-break il suo avversario.