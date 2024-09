US Open 2024 | Fritz per la prima volta in semifinale Slam con merito Zverev esce di scena

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ Tayloril primo semifinalista degli Used è di sicuro una novità assoluta, visto che per laentra tra i migliori quattro in un torneo. Lo statunitense ha estromesso Alexander, troppo altalenante oggi e non capace di sfruttare una grande occasione unaapertosi e non poco il tabellone, in quattro set col punteggio di 6-7(2) 6-3 4-6 6-7(3) dopo tre ore e mezza di gioco. Inper il beniamino di casa a Flushing Meadows potrebbe esserci o il connazionale Frances Tiafoe, e vorrebbe dire vedere un tennista a stelle e strisce in finale nel proprio torneo, oppure il sempre insidioso e solidissimo Grigor Dimitrov.apre sull’Arthur Ashe tenendo la battuta a trenta,invece tiene il servizio a zero e poi costringe lo statunitense ai vantaggi, ma senza palle break il padrone di casa sale sul 2-1.