Traffico Roma del 03-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionein coda per lavori sulla via Pontina tra Castelno e Montedoro verso Pomezia proseguono i lavori di rifacimento del manto stradale in via Crescenzio con modifiche alla viabilità tra via Terenzio Piazza Risorgimento prestare attenzione alla segnaletica lavori in corso anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti piogge sparse anche a carattere temporalesco stanno interessando parte del territorio crude nel percorrere in particolare la A1-napoli per tratti allagati tra Guidonia e il video per la A24Teramo prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico ferroviario dila circolazione è fortemente rallentata per un guasto alla linea elettrica traTermini ePrenestina maggiori informazioni su ...