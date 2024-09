Torna la festa mariana Ecco gli eventi religiosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Domenica 8 settembre, seconda del mese, presso il Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Minucciano, si svolge lache richiama molte persone sia dalla Garfagnana che dalla limitrofa Lunigiana, che quest’anno è ancora più solenne in quanto cade nel giorno della Natività della Beata Vergine Maria. Diversi appuntamenti: alle 9.30 celebrazione della Messa. Nel pomeriggio, alle 15 canto dei Vespri della Beata Vergine Maria, seguiti dalla processione con la statua della Madonna e celebrazione della Messa conclusiva dell’evento religioso. Dalle 8 in poi sarà presente anche un confessore. Da parte degli eremiti quest’anno viene sollecitata una preghiera per invocare dal Signore la pace nei cuori. Durante la processione presterà servizio musicale la filarmonica "Santa Cecilia" di Casola Lunigiana.