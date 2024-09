Spalletti | Resto ct perché fiducia Figc e Gravina intatta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – “Ho scelto di restare alla guida della Nazionaleho capito fin da subito che la partita con la Svizzera non cambiava niente di quella che era la considerazione del presidentee della Federazione nei miei confronti”. Il ct della Nazionale, Luciano, si esprime così oggi in conferenza stampa a Coverciano in vista delle sfide di Nations League contro Francia e Israele. “Ci sono persone che ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di essere l’allenatore della Nazionale. Questami ha dato lo stimolo per rimettermi subito al lavoro e per individuare gli sbagli che hanno causato quella brutta sconfitta.fin dal primo giorno l’ho visto come una persona preparata e sincera”, dice. Il flop a Euro 2024 ha lasciato il segno. “Ho passato una brutta, una bruttissima estate visto che poi i discorsi andavano sempre lì.