Sinner a prova d’insonnia | sentenza definitiva

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024) iCon Jannikdi mezzo non servono sonniferi:inappellabile, nessuno si era mai spinto così oltre. Non è un incantatore di serpenti, ma di tennisti. Parola del Washington Post, che nelle scorse ore ha pubblicato sulle sue colonne un insolito ritratto del numero 1 al mondo. Un atleta che piace a tutti, in linea di massima, e del quale si dicono meraviglie a tutte le latitudini, non fosse altro per la sua incredibile caparbietà e per lo stacanovismo che ha fatto di lui un campione senza uguali. Jannikcontinua a far sognare i suoi tifosi (LaPresse) – Ilveggente.itC’è chi ne apprezza le variazioni, chi la straordinaria tenuta mentale. C’è chi è incredulo dinanzi al suo repertorio così vasto e variegato e c’è chi, infine, ne tesse le lodi per le sue caratteristiche umane, ancor prima che per le innegabili doti sportive.