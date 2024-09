Settima vittima sul lavoro in Brianza | Felice Cilio caduto dalla scala a 75 anni La rabbia dei sindacato | Strage inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Cesano Maderno (Monza e), 3 settembre 2024 – Adorava il suo. Ne aveva fatto una missione. E persino uno slogan: “di nome e di fatto, perché amo ciò che faccio“, ha scritto sul sito della sua azienda. E sulha perso la vita, a 75. Nell’ennesimo infortunio mortale in: il settimo da inizio anno, con un terribile ritmo di quasi uno al mese. Un volo da una, sulla quale era salito migliaia di volte nella sua carriera di oltre mezzo secolo. Due metri e mezzo, sufficienti per fargli battere la testa per terra, senza scampo. “È– tuona Eloisa Dacquino, segretaria confederale Uil Lombardia –. Ci troviamo pressoché quotidianamente a commentare accadimenti mortali le cui modalità sono le medesime di cinquant’fa, come le cadute dall’alto, lo schiacciamento, la mancata formazione.