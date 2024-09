Scuola 2024 dai libri agli zaini raffica di rincari | ecco alcuni consigli per risparmiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Come ogni anno, al rientro dalle ferie, la preoccupazione delle famiglie va alla preparazione per l’anno scolastico che sta per cominciare Mancano pochi giorni al suono della prima campanella dell’anno e famiglie e studenti di ogni ordine e grado sono alle prese con l’acquisto del materiale didattico, caratterizzato dai. Dai, dai diari ai quaderni secondo l’Istat e le associazioni dei consumatori, tutti gli articoli stanno subendo un aumento dei costi. Tra il passaparola, i mercatini deiusati e le offerte nei grandi centri di distribuzioni, serve ingegno e pazienza per provare aqualcosa sul budget previsto. Torna il caroper le famiglie italiane – Cityrumors.it – Lain Italia comincerà in gran parte il 9 settembre. I primi a tornare tra i banchi saranno gli alunni del Trentino-Alto Adige.