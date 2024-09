Sassuolo Big in crisi ma è soltanto l’inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) di Stefano FoglianiQuesto, che sulla carta è una big, e in classifica, con i suoi 5 punti, beccheggia in mezzo al guado, tre punti sotto il primo posto e quattro sopra l’ultimo, guasta il sonno dei tifosi neroverdi, ma non si può dire non sia in buona compagnia. Premesso che trattasi di magra consolazione, e che quatto giornate giocate, tra l’altro, a mercato aperto, sono niente, per una volta vale la pena guardare in casa d’altri e registrare come la ‘falsa partenza’, dentro questo indecifrabile campionato, non abbia condizionato, tra le favorite, solo i neroverdi di Grosso. Accreditati dagli addetti ai lavori di evidenti favori, come neoretrocessa più forte, e piazzati, sempre dagli addetti ai lavori, in prima fascia insieme a Palermo, Cremonese, Sampdoria e Pisa.