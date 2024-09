Roma Ansa | Zalewski non ci sta pronte le querele contro chi ha diffuso la notizia che sia stato lui a rivelare ai media la formazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Nicolanon ci sta e passa al contrattacco. Il suo agente, l’avvocato Giovanni Ferro della GP Soccer and Management, è intervenuto all’, per tutelare e sostenere il suo assistito: “Con riferimento alle voci circolate nella giornata di ieri secondo le qualiavrebbea presunti organi di stampa e o giornalisti notizie ed informazioni riguardanti lae più in generale lo spogliatoio, affermo con assoluta fermezza ed indignazione la sua più totale estraneità a tali fatti. Comunico altresì che Nicola ha già conferito a noi legali l’incarico di agire senza indugio nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili della diffusione di tali notizie false e gravemente lesive della sua immagine umana e professionale“.