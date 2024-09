Riccardo le prime parole dal carcere Beccaria | Non pensavo di arrivare a uccidere Purtroppo è successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Milano, 3 settembre 2024 – "Vivevo questo disagio, un'angoscia esistenziale, ma nondi, non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera,". Sono ledi, il 17enne, che nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni a Paderno Dugnano, nel Milanese, ripete a chi lo sta incontrando in queste ore nel centro di prima accoglienza delminorile. L’incontro Stamani ha ricevuto la visita del suo legale di fiducia, l'avvocato Amedeo Rizza. "È provato, sta prendendo consapevolezza di ciò che ha fatto, anche se non riesce a darsi una spiegazione", ha detto l'avvocato ai cronisti.