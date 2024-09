Rarissimo esemplare d’aragosta salvato dal supermercato e riportato in mare – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Un’aragosta, unica nel suo genere, è stata trovata in un ristorante e liberata prima di diventare la cena di qualcuno Si chiama Clementine – come l’hanno soprannominata i suoi scopritori – l’aragosta che è stata trovata qualche giorno nel reparto di un negozio di Long Island. Il ritrovamento ha suscitato subito un grande interesse tanto tra i clienti, quanto tra i dipendenti del posto. Questo perché, stando a quanto riportano i media locali, non si tratterebbe di una aragosta qualsiasi. A renderla particolare è, infatti, il suo colore arancione brillante che la distingue da tutte le specie a lei affini e, che di norma si presentano con tonalità più tendenti al marrone o, in alcuni casi, al blu. Questo raroè diventato famoso perché ha permesso di fare una storica scoperta.