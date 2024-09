Posta un video al rientro dalle ferie gli utenti lo riempiono di insulti Assessore nel mirino degli haters

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Perugia, 3 settembre 2024 – Ha pubblicato unin pantaloncini e maglietta al, un modo per far vedere ai suoi followers che le vacanze sono finite ed è tempo di tornare a lavorare, ma tanto è bastato per prendersi una sequela dia causa del suo peso. Nelè finito Michele Fioroni,allo Sviluppo economico della Regione Umbria. Qualche giorno fa aveva pubblicato su Instagram unin “maniera non proprio istituzionale, una mise estiva” ha commentato ora lui stesso in un nuovo. Sotto è possibile leggere una lunga lista di commenti che lo insultano per il suo peso corporeo. “State attenti prima di offendere, state attenti prima di insultare una persona per l'aspetto fisico”.