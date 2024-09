Per Beko Europe è il mese decisivo | in gioco il futuro di 299 lavoratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Siena, 3 settembre 2024 – “Settembre sarà un”. Parola dei sindacati di, multinazionale turca che ha perfezionato la fusione con Whirlpool lo scorso 2 aprile, rilevandone i cinque siti produttivi presenti in Italia. Quello con maggiori criticità risulta lo stabilimento di Siena, che impiega 299, tutti in cassa integrazione da diversi mesi. I numeri della produzione sono infatti preoccupanti: la fabbrica senese chiuderà l’anno con 267mila pezzi prodotti (tutti congelatori), ovvero con il minimo storico. E le prospettive non sono migliori: 60mila pezzi sono destinati al mercato americano, ma il contratto di fornitura è in scadenza a fine anno e non ci sono certezze sul rinnovo. Non va meglio alla linea ’small’: altri 60mila pezzi, destinati al mercatoo, sono in bilico a causa della forte concorrenza a livello comunitario.