Nuovo Codice della strada il pasticcio delle piste ciclabili | Dovremo cancellarne a centinaia

(Di martedì 3 settembre 2024) Il, voluto in primis dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini e in dirittura d’approvazione dal Parlamento, rischia di «cancellare»digià presenti nei Comuni di tutta Italia. A dare l’allarme al ministero è stata nelle scorse settimane l’Anci, e oggi a denunciare pubblicamente ilche incombe sulle città è l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. Se andrà in porto così com’è, il, anziché fare un salto in avanti, «sullaci farà tornare indietro», dice l’assessore all’edizione locale di Repubblica. Che dà conto in dettaglio del problema: all’articolo 8 ilmetterebbe al bando le“leggere”. Quelle cioè segnate da una semplice verniciatura sull’asfalto. Fuori legge diventerebbero pure le corsie “miste” bici-mezzi pubblici.