Milan ecco Abraham | Voglio entrare nella storia di questo club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)o, 3 settembre 2024 - “Uncon cui sono nato e cresciuto, il. Eccellente. Sono pronto a questa sfida. Sicuramente avremo il vento il poppa”, sono le prime parole di Tammydurante la conferenza di presentazione di oggi a Casa. Presente anche l'ad Giorgio Furlani. “Quando ho visto che i rossoneri mi seguivano mi sono detto mille volte: è il posto in cui volevo essere”, ha aggiunto l'attaccante inglese. Sull'impatto con Fonseca: “Ci siamo capiti subito”. Sulle condizioni dopo il lungo infortunio: “Mi sento bene, ho recuperato. Sono pronto per giocare”. Sul cooling break a cui non hanno partecipato Leao e Theo Hernandez: “Abbiamo e avete visto tutti. Era appena arrivato il gol, c'era tanta adrenalina, avremmo quasi voluto continuare. Loro sono rimasti là, nessun problema. Eravamo tutti tranquilli”.