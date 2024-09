Maria Rosaria Boccia smentisce Sangiuliano | mai pagato nulla La nomina? Mi hanno chiesto di strapparla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 – Non sembra scemare il polverone, politico e non solo, sul caso che coinvolge il ministro della Cultura Gennaro. Il titolare del MiC invia una lettera alla Stampa in cui assicura che “mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa". Ma in nottata, come sta accadendo da giorni, l’influencer affida la sua replica ad alcune stories su Instagram. "Io non ho mai– precisa-. Mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri, tant'è che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal capo segreteria del ministro". Dichiarazioni che allontanano i titoli di coda su una vicenda che tiene banco da diversi giorni.