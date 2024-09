Le prove della Carrera La Mora e La Venere sfrecciano davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)e Lasugli scudi. Leufficiali hanno emesso un verdetto chiaro per l’attesissima 70esima edizionein programma tra cinque giorni. I team da battere saranno latra gli uomini e Latra i teamRosa. L’imprendibile, al ritorno dopo un anno sabbatico di stop, ha strapazzato la concorrenza sia nellemattutine di Coppa Terme che nel pomeriggio nel tracciato del centro storico. Il 2’11’’183 messo a segno in viale delle Terme appare uno scoglio invalicabile per le avversarie, con il Coyote che ha chiuso seconda a tre secondi secchi di distanza e poi, via via, Cavedano, Ov, Ovetto e Porz a distanze siderali. Settimo è giunto il team Black Jack, il serbatoio ‘young’, che ottimamente si era comportato lo scorso anno al suo esordio assoluto.