Lanterns | Josh Brolin avrebbe ricevuto un’offerta per il ruolo di Hal Jordan

(Di martedì 3 settembre 2024)per ildi HalAvevamo sentito che si stava cercando un “nome degno di nota” per interpretare la Lanterna Verde Halnella prossima serie DCU, e un nuovo rumor sostiene che lo studio abbia messo gli occhi su un ex attore del MCU per il. Secondo Nexus Point News – che nelle ultime settimane ha pubblicato alcuni importanti scoop relativi alla DC – aè stata offerta la parte, anche se il sito fa notare che non sono ancora state avviate le trattative e l’attore potrebbe rifiutare.non è nuovo al genere cinecomic, avendo interpretato Thanos nella Saga dell’Infinito e Cable in Deadpool 2. Ha anche tecnicamente interpretato un personaggio DC nel tanto criticato film Jonah Hex.