La lite finisce nel sangue Accoltella il fratello In manette quarantenne

(Di martedì 3 settembre 2024) Arrestato per tentato omicidio un italiano di 48 anni, l’uomo ha ferito gravemente ilcon un coltello da cucina. È accaduto a Varese nella serata di sabato, intorno alle 20,30 alla Polizia di Stato è arrivata la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio. Gli agenti della Volante sono quindi intervenuti in via Vetera, in centro città, all’interno dell’abitazione c’erano due uomini, fratelli e una donna, tutti identificati. Uno degli uomini presentava una profonda ferita da arma da taglio al fianco, è stato soccorso e portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’ asportazione della milza. In un primo momento per sviare le indagini ai poliziotti il ferito ha raccontato di essere stato aggredito da due africani nel corso di una tentata rapina, versione dei fatti risultata poco convincente.