Il Papa vola in Asia e Oceania Per Francesco è il 45 viaggio il più lungo e durerà due settimane

(Di martedì 3 settembre 2024)è partito ieri per il suoinsud-orientale e in, il 45° del suo pontificato, che porta a 65 i Paesi visitati dal Pontefice. Prima di raggiungere l’aeroporto di Fiumicino, Bergoglio ha incontrato a Santa Marta alcuni clochard accompagnati dall’elemosiniere Konrad Krajewski. Durante il suo– il suo piùcon 12 giorni di durata e 32.814 km di percorrenza –, il Pontefice visiterà Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Nelle duetra, Bergoglio affronterà temi cruciali tra cui il dialogo e la coesistenza pacifica tra fedi diverse, la ricerca di armonia in una molteplicità di culture, la custodia del creato minacciato dalla crisi climatica, la vicinanza e il sostegno a Chiese giovani e minoritarie.