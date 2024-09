Giordano accusa | Calenda il grande sconfitto del trasferimento di Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024) Il giornalista di Radio CRC critica aspramente la gestione dell’agente nella trattativa che ha portatoal Galatasaray. Il mondo del calcio continua a fermentare dopo l’inattesodi Victoral Galatasaray. La lunga e tortuosa estate del calciatore nigeriano si è conclusa con una decisione sorprendente che ha scatenato critiche feroci, in particolare verso il suo agente, Roberto. Marco, giornalista di Radio CRC, ha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione deldida parte di. In un post sui social,ha sottolineato come il manager abbia clamorosamente fallito nel gestire la situazione: “Ildella vicenda Victorsi chiama Roberto. Il ‘nuovo profeta’ ha subito segnato e si allena nei giorni di riposo della squadra”, ha scritto