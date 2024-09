Ds Galatasaray | Osimhen? Operazione straordinaria! Sul futuro…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Tutto fatto per il passaggio di Victoral. E’ arrivato anche il commento del direttore sportivo del club turco. Victorè ormai pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del. Un impegno importante per il centravanti nigeriano che rischiava di restare fermo almeno fino a gennaio, o forse anche oltre. Alla fine è emersa la pista turca che si è fatta calda proprio nelle ultime ore e che con grande rapidità ha permesso al bomber di poter lasciare Napoli per accasarsi con una nuova squadra. Un colpo che è stato accolto con grande entusiasmo anche dai tifosi giallorossi che già nella notte hanno accolto l’attaccante con un clima incandescente. In queste ore si sono definiti gli ultimi dettagli, Victor sta svolgendo le visite mediche e tutto sembra pronto per la definitiva fumata bianca.