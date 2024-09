Coppa America impresa di Luna Rossa contro Team New Zealand Un fulmine si abbatte in mare | gare cancellate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Al quarto tentativosi sbloccaNewin: grande prova dell’imbarcazione italiana favorita da una partenza perfetta. Dopo un giorno di stop,compie una vera e proprianelle acque di Barcellona. Continui cambi di direzione del vento che sono stati annullati dall’ottimo tentativo italiano: una vittoria che, però, non cambia il risultato della sfida in quanto non offre punti per il Round Robin. L’inizio sprint vale un vantaggio di quasi 400 metri. EmiratesNewha comunque provato ad avvicinarsi nel corso della gara non riuscendo però nella rimonta. Sulla quarta sezione,ha ampliato ulteriormente il distacco. Lungo l’ultimo lato ha preso ancora una volta al meglio l’ingresso nel gate portando il distacco a 59 secondi prima del ritiro di Newche è uscita dal campo di gara.