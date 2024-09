Cane resta chiuso sul terrazzo salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Pontedera, 3 settembre 2024 - Una brutta disavventura è capitata oggi a un, che è rimastosu un, fuori da un appartamento al terzo piano. Il fatto è avvenuto questa mattina a Pontedera. Ma fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza grave per l'animale, che è stato raggiunto, liberato e tratto in salvo daidel. Allertati i soccorsi, la squadra deideldi Pisa è intervenuta questa mattina, 3 settembre, quando erano circa le ore 10,05. Ildella casa in questione si trova su Corso Matteotti. Il proprietario non era in casa quando undi media taglia è rimastosul suoesterno di un’abitazione al terzo piano di un appartamento. Quando sul posto è arrivata la squadra deideldi Pisa, è stata finalmente aperta la porta d’ingresso della casa, e ilè stato raggiunto, liberato e tratto in salvo.