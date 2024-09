Bomba d’acqua imprevista su Roma | in un’ora la pioggia di un mese È giallo sul bollettino meteo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Unasi e' abbattuta questo pomeriggio su, provocando allagamenti, blocco del traffico e disagi. In particolare i Municipi I, V, VI e XV, sono stati colpiti da forti precipitazioni, fino a oltre 40 millimetri, con concentrazioni locali anche piu' rilevanti, con diversi allagamenti stradali e crolli di alberature. Nel MunicipioI sono caduti in meno dicirca 60 millimetri di. Una quantità che solitamente sono cumulabili in un interoautunnale.