Agostinelli detta legge Straccabike da record

(Di martedì 3 settembre 2024) La 32esima edizione dellaè stata un autentico monologo di Alessionella tappa della Coppa Toscana Mtb e del Tour 3 Regioni. Il corridore della Ktm Protek Elettrosystem ha dominato la corsa di 44 km per 1.400 metri facendo il vuoto alle sue spalle. Il suo tempo finale è stato di un’ora 49’35” con un vantaggio di 2’18” su Stefano Valdrighi che finora aveva contraddistinto l’evoluzione della Coppa Toscana Mtb e puntava ad un altro successo. Terza piazza per Nicola Furiasse. Bella vittoria fra le donne per Silvia Scipioni (Nob Club) che conferma così il successo dello scorso anno. Con il tempo di due ore 6’24” ha prevalso per 3’56” su Cristiana Lippi e per 7’44” su Chiara Tassinari. Nel percorso medio di 29 km per 1.