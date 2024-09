Vis Stellone stravolge i titolari per l’Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dice: "Io me la voglio giocare sul piano del coraggio e della qualità. A costo di rischiare". Ecco allora che la Vis opposta stasera al(ore 20,45) sarà una squadra rivisitata e propositiva. Il tecnico annuncia "almeno quattro-cinque cambi", una mezza rivoluzione. "Perché dobbiamo ancora diventare squadra e io mi prendo 7-8 partite per arrivarci, ruotando molti giocatori". Bocciato l’approccio di Sassari: "Si può perdere certo, a maggior ragione contro una squadra forte come la Torres, ma nel primo tempo abbiamo superato solo due o tre volte la metà campo. Se ti abbassi troppo, concedi il giro palla e finisci per subire". Approvati gli ultimi venti minuti: "Bella reazione, occasioni create, è mancata un po’ di fortuna". E allora facile pensare che si possa partire da lì per abbozzare una formazione.