Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 17:15 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-Roma, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA Roma-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 Roma-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 16:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE ABBIAMO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 417 RALLENTA IL TRAFFICO TRA FABRO E CHIUSI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA CI SONO CODE RESIDUE A PARTIRE DALLA ROMA-FIUMICINO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA-TERAMO NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA VERSO TERAMO, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 15. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER VIA LAURENTINA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E SULLA LINEA ROMA-VITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO: E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO, CON CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 12. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VESRSO QUEST’ULTIMO SULLA TIBURTINA CODE ALTEZZA SETTECAMINI VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
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