The Room Next Door recensione Venezia 81 | Moore e Swinton sono a fuoco Almodóvar non tanto

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradell’atteso Thedi Pedrocon Juliannee Tilda: niente da dire sul duo protagonista, ma a questo giro il maestro spagnolo esagera col simbolismo e perde un po’ troppo il focus Tre anni fa con Madres Paralesas aveva aperto78, oggi con Theil maestro spagnolo Pedrotorna in laguna con il suo primo film in lingua inglese. Un progetto a lungo voluto e inseguito che affonda le proprie radici in un argomento molto caro al regista, quello dell’eutanasia, e che ha portato a bordo con sé Juliannee Tilda, da sempre entusiaste all’idea di poter lavorare con l’autore di Volver e Tutto su mia madre.