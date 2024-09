Strage di Paderno Dugnano i nonni pronti a incontrare il nipote Riccardo Il nodo del tutore legale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024)(Milano), 2 settembre 2024 – Una coppia didistrutta dal dolore per la perdita di Fabio, Daniela e del piccolo Lorenzo ma anche vicina ache nella sua follia omicida ha massacrato a coltellate papà, mamma e fratellino. Ihanno infatti manifestato “molta pena e compassione per lui” e si sarebbero anche detti disponibili ad incontrarlo, anche se questo non sarà possibile prima dell'udienza di convalida dell'arresto. Gli stessi inquirenti oggi in conferenza stampa hanno spiegato che “la famiglia sta facendo quadrato attorno a lui” e hanno chiarito che il ragazzo, dopo la prima versione, si è deciso a confessare anche dopo aver parlato con “familiari e col suo”.