Spalletti il retroscena sul disastro all’Europeo | Ecco cos’è accaduto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il Commissario Tecnico interviene sulla catastrofica eliminazione a Euro 2024, ilstupisce i tifosi. Giorni di preparazione per l’Italia di, prossimamente impegnata in Nations League. Gli azzurri, reduci dal fatale epilogo con la Svizzera ad Euro 2024, sono chiamati a rialzarsi immediatamente. D’altra parte, l’impresa non sarà semplice poiché il primo avversario sarà la stellare Francia di Mbappè e compagni. Il popolo italiano spera in una reazione d’orgoglio da parte della formazione guidata dal tecnico toscano, aspetto di fondamentale importanza che potrebbe aiutare la squadra a rialzarsi. Gli spettri della pesantissima eliminazione, tuttavia, potrebbero ripresentarsi in ogni momento: tutto è nelle mani del Commissario Tecnico. Proprioè intervenuto quest’oggi in conferenza stampa.