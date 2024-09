Può servire tuffarsi nell' acqua fredda prima degli allenamenti?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'fa meglioo dopo l'allenamento? Dai giovani esterni dei New York Yankees, ad alcuni dei DJ più noti al mondo, fino a tantissimi utenti su TikTok, milioni di persone hanno scelto di seguire il trend delle docce e dei bagni gelati. A quanto pare, non ci si stanca mai di vedere un video dopo l'altro di gente in costume da bagno, con la pelle d'oca e i denti che gli battono, tutta intenta a buttare del ghiaccio in una vasca già bella gelata. La cosa risulta ancora più gustosa se si scrolla fra queste immagini dalla comodità del proprio divano, meglio se al caldo sotto le coperte. Diciamolo, il contatto con l'gelata non fa bene solo ai meme.