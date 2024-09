Pino Michelangelo e le briceautonome | una storia surreale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 2 settembre 2024): “Dove eravamo rimasti, Lin? Ah, ora ricordo, s’è parlato del Bacco!”prosegue: “Nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma, troviamo un’altra scultura, il Mosè. Solo la potenza del personaggio, come un dio, come Giove, seduto che guarda il suo seguito religioso che arriverà. L’artista rappresenta solo la sua imponenza, abbandonando ogni edonismo, cioè il perseguire il proprio piacere. Una volta mi ritrovai per caso in questa Basilica sul monte Oppio, Eudossiana, fondata da Licinia Eudossia, colei che chiamò i Vandali a Roma nel 435 Maremma zoppa, che caldo fa!” Lin: “Continua, zio, che m’addormento!”: “Allora passiamo al David!” Lin: “Quello con il grillo piccino nella Galleria dell’Accademia?”: “Sei come tua madre, Ruth, che è rimasta invasata dalle misure delle parole! Taci e ascolta.